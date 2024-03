4-1-2-1-2: Hoe de Ronde van Vlaanderen en Mathieu van der Poel voor elkaar gemaakt zijn

Wint hij in de regenboogtrui, dan treedt hij in de voetsporen van Louison Bobet (1955), Rik Van Looy (1962), Merckx (1975), Boonen (2006) en Peter Sagan (2016).

Wat daarna volgt, is een waanzinnige inhaalrace over de Vlaamse hellingen, overigens een voorbode wat later zou volgen in de Amstel Gold Race.

Anno 2020 is er van de typische festivalsfeer geen sprake door het coronavirus. Mathieu van der Poel en co zitten tot en met 18 oktober in de wachtkamer, maar ook in de atypische najaarseditie is de Nederlander op de afspraak.

Julian Alaphilippe was toen nog lid van "de Grote 3" en de Fransman - net wereldkampioen geworden - vindt met Van der Poel de ideale speelkameraad op de Vlaamse bulten, waar het muisstil is.

Wout van Aert haakt aan en blijft alleen met Van der Poel over wanneer de regenboogtrui met een motorrijder botst.

De eeuwige kemphanen sprinten voor de overwinning en Van der Poel pakt het tactisch meesterlijk aan.

Hij laat de snelheid zakken, forceert een korte sprint en maakt met zijn explosieve aanzet al het verschil. Het eerste Monument is binnen.

1. Mathieu van der Poel (Ned)

2. Wout van Aert - z.t.

3. Alexander Kristoff (Noo) - op 8"