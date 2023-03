Wandelvoetbal is populairder dan ooit: "Onderschat het niet, je zet 8.000 stappen per training"

Dit artikel is een samenwerking tussen de studenten journalistiek van de Hogeschool PXL en Sporza. Het is geschreven door Tjorven Bonnast .

Wandelvoetbal is een ideale sport voor de wat oudere voetbalfanaat. De sport is de laatste jaren aan een stevige opmars bezig. In korte tijd groeide het aantal ploegen in België van 18 naar 31.

Het wandelvoetbal kwam overgewaaid vanuit Engeland. "Bij ons is de sport al langer populair”, zegt Stuart Langworthy, voorzitter van de ‘England Over 60's Walking Football Club’.

De sport is uiteraard vooral populair bij ouderen. Zoals de naam het zegt, wordt er enkel gewandeld. Lopen is zelfs verboden. Het is een van de 5 regels waar de sport rond gebouwd is.

De regels van het wandelvoetbal:





5 tegen 5, op een kleiner veld

Je mag niet lopen

De bal mag niet hoger dan één meter vliegen

Contact met de tegenstander is verboden



Fairplay staat op de eerste plaats

Een sport voor ouderen en dus is het gemakkelijk om er wat lacherig over te doen. Maar onderschat het niet, want gemiddeld kom je aan 8.000 stappen per training of wedstrijd. “Het zorgt ervoor dat je lichaam én je geest gezond blijven."