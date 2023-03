Onze commentatoren zagen "indrukwekkend" Roeselare: "Bekerwinst? Zou strafste prestatie ooit zijn"

Na de 0-3-stunt tegen topclub Modena, kan Knack Roeselare 21 jaar na datum opnieuw voor volleybalgeschiedenis zorgen. Het nam in Italië een belangrijke stap richting eindwinst van de prestigieuze CEV Cup. "We hebben met open mond zitten te kijken", vertellen commentatoren Geert Heremans en Marc Willems. Hoe schatten zij deze prestatie en de kansen van Roeselare in?

Volleybalclub Roeselare heeft gisterenavond voor het betere stuntwerk gezorgd.

Onze landgenoten gingen in Italië met 0-3 winnen bij topclub Modena. Wat al weken als een waterkansje werd omschreven, komt zo binnen handbereik: de eindoverwinning van de CEV cup.

"We hebben met open mond zitten te kijken naar de wedstrijd", vertelt radiocommentator Geert Heremans, die gisteren naast Dominique Baeyens - de enige coach die ooit al een Europese beker heeft kunnen winnen met een Belgische club - de wedstrijd volgde.

"We keken elkaar verschillende keren met een verwonderde blik aan: wat is hier toch allemaal aan het gebeuren?"

De zaal met 3.000 enthousiaste Italianen werd stiller met de minuut. Geert Heremans

Ook commentator Marc Willems zat tijdens de tv-uitzending op het puntje van zijn stoel. "Mijn hartslag was aan de hoge kant, ja", knipoogde hij. "Maar na de tweede set zakten de tellen per minuut toch aanzienlijk. Roeselare had het echt onder controle. Een indrukwekkende prestatie van onze landgenoten". Het Italiaanse team staat immers bol van de wereldsterren, die op de Olympische Spelen nog furore hebben gemaakt. Dat Roeselare zo sterk voor de dag ging komen, hadden ze daar duidelijk niet zien aankomen.

"De zaal met 3.000 enthousiaste Italianen werd stiller met de minuut", zag ook Heremans. "Hun ploeg kreeg op geen enkel moment vat op het aanvalsspel van onze landgenoten."

De Italianen botsten op het blok van Roeselare.

Argentijnse aas

Roeselare blijft zo verbazen op het internationale toneel. Het versloeg eerder ook al Piacenza, een andere Italiaanse topper.

"De prestatie van Roeselare was een collectief huzarenstukje", klonk het in koor bij onze commentatoren. "Er staat een duidelijke organisatie, vormgegeven door tactisch vernuft en flexibiliteit. En minstens even belangrijk: ze vechten voor elkaar en élke bal." Willems: "Zo dwongen ze Modena tot een hoge foutenlast. Atypisch voor de Italianen. Normaal vallen ze zelden op een foutje te betrappen, nu maakten ze er zeker 10 per set. De verdienste van Roeselare."

Kukartsev was gisteren gewoonweg niet af te stoppen. Marc Willems

De architect van het succes is de amper 36-jarige coach, Steven Vanmedegael. "Hij verdient echt een pluim op zijn hoed", weet Heremans. "Het is bewonderenswaardig hoe hij zijn ploeg laat draaien."

De relatief jonge trainer heeft in zijn rangen wel heel wat ervaring lopen. "Met Matthijs Verhanneman (33 jaar), Pieter Coolman (32), Dennis Deroey (35) en spelverdeler Stijn D'Hulst (31) heeft Roeselare heel wat metier in de ploeg."

En het geheime wapen van Roeselare: zijn Argentijnse hoofdaanvaller Pablo Kukartsev. "Die was gisteren gewoonweg niet af te stoppen."



Kukartsev was de exponent van het succes van Roeselare.

Op zoek naar geschiedenis

De uitgangspositie van Roeselare ziet er alvast rooskleurig uit, "maar het vel van de beer mag nog niet verkocht worden", waarschuwen onze commentatoren. Heremans: "De Italianen waren gisteren duidelijk in hun eer gekrenkt. Ze zullen ongetwijfeld revanche willen nemen. Dat hebben ze in het verleden ook al vaker gedaan: op verplaatsing kunnen ze zwaar uithalen."

Roeselare heeft in eigen huis aan twee sets genoeg om België nog eens een internationale volleybalbeker te schenken. Na amper een uur tijd waren alle tickets voor het cruciale duel van volgende week dan ook al uitverkocht. Heremans: "De sfeer op Schiervelde zal uitzinnig zijn. Dit moet één groot feest voor het Belgische volleybal worden." "Ik heb zelfs gehoord dat ze de aanpalende Expozaal willen huren, om nog meer volk bij de finale te betrekken", pikt Willems in.

Het zou het strafste zijn van wat we ooit hebben gezien van een Belgische volleybalclub. Geert Heremans