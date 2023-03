Roeselare-coach Vanmedegael: "Modena stress bezorgen in onze thuismatch"

Zijn telefoon staat roodgloeiend na Europese stunts met het "bescheiden" Roeselare. Coach Steven Vanmedegael is twee sets verwijderd van een Europese triomf met zijn ploeg. Maar dat betekent niet dat hij een opening laat voor euforie. "Ook de terugmatch wordt aartsmoeilijk, we moeten nederig blijven", zegt de volleybalcoach.

Ogen gericht op Schiervelde

"Ik ben enorm blij met het resultaat", geeft Steven Vanmedegael toe. "Al zit ik vijf minuten na de wedstrijd al met mijn gedachten bij de confrontatie van volgende week." De hoofdcoach van Roeselare beseft dat zijn job - en die van de spelers - er nog niet op zit, wil het echt de CEV-beker in handen hebben volgende week. "Ik zag een aantal zaken waar ik nog op wil trainen. Ik wil doorduwen op de punten waar we Modena pijn kunnen doen." "We moeten hier niet té euforisch zijn. Het is slechts de eerste stap, ook de terugmatch wordt aartsmoeilijk."

"Ik wil de ploeg overtuigen dat we met de nodige grinta naar die match moeten toeleven. Tegelijk moeten we ook nederig zijn. Modena is en blijft een topteam dat op elk moment een versnelling hoger kan schakelen."

We moeten Modena stress bezorgen in een kolkend Schiervelde, daardoor ging ook Piacenza anders volleyballen. Steven Vanmedegael

"Het wordt nu zaak om Modena stress te bezorgen in Roeselare", verklapt de coach zijn wedstrijdplan voor de volgende confrontatie. "We zagen dat bij Piacenza ook in de golden set, dan gingen ze helemaal anders volleyballen. Anderzijds moeten wij nu de druk afhouden." "Dat Modena naar Piacenza moet komend weekend is absoluut een voordeel voor ons." Zeker omdat Roeselare uitstel vroeg én kreeg in de Belgische competitie. Vanmedegael: "Wij zijn het niet gewend om zo veel matchen op dit niveau te spelen, dus moeten echt wel recupereren. Zo'n Europees verhaal kruipt toch in de kleren." "Ik ben Aalst erg dankbaar dat ze wilden meewerken om de wedstrijd uit te stellen. Dat scheelt enorm voor onze winstkansen." "Ik kan niet wachten om in een kolkend Schiervelde de steun te voelen van vrienden, familie en supporters zoals The Blue Wall. Jammer dat er maar 2.400 supporters in de zaal kunnen. Mochten er 5.000 zitjes zijn, zou het nog uitverkocht zijn." "Het zal voor iedereen een onvergetelijke avond worden."



Roodgloeiende telefoon