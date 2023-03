Ongeloof troef bij spelers van Roeselare na stunt: "Onwezenlijk wat we tegen Modena flikten"

Hoekspeler Matthijs Verhanneman kwam meteen na de wedstrijd met een analyse op de proppen.

"We hadden hun opslag goed onder controle en nadien pakten we ook alles in verdediging", zegt de ervaren rot van Roeselare.

"Als dat goed zit, weten we dat Stijn het spel perfect verdeelt en dat er een ongelooflijke hoofdaanvaller klaarstaat om het af te maken. Dan kan echt alles. Het is onwezenlijk wat we hier vanavond geflikt hebben."



"Een Europese beker zou echt een hoogtepunt zijn. Dat ik dit nog mag meemaken... Ik ben niet meer de jongste, he", zegt de 34-jarige Belg.

Hij beseft meteen ook het belang van de stunt: "Het is mooi en belangrijk voor het Belgische volleybal. Er is niet zo'n grote instroom aan jongens, dus ik denk dat we met dit resultaat ons steentje bijdragen."