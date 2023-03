Zonder seingevers geen koers: Lucien (83) beleeft zondag zijn 65e Ronde

Voor seingevers is hun werk tijdens een koers een passie, maar ze krijgen het ook regelmatig zwaar te verduren.

"Mensen staan op straat en komen dichter en dichter bij de renners", legt Lucien De Schepper uit. "Soms moeten we vragen om achteruit te gaan en soms reageren ze boos."

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur benadrukt het belang van de seingevers: "De Ronde is de mooiste wedstrijd, maar we willen ook dat het de veiligste koers is. De supporters moeten hun instructies nauwgezet volgen."