Hugo Broos helpt Zuid-Afrika naar Afrika Cup: "Niet voorbij groepsfase? Dan mogen ze me doden"

Als Zuid-Afrika zich niet kon plaatsen voor de Afrika Cup, mochten ze "hem doden", had Hugo Broos voor de kwalificaties geopperd.

Het 2-2-gelijkspel tegen Liberia in de voorrondes was vorige week dan ook een zware ontgoocheling. Broos trok meteen naar de kleedkamers en schuwde de pers.

Maar een week later is de kwalificatie voor de Afrika Cup dan toch binnen, al kon Zuid-Afrika maar heel nipt een 2-1-voorsprong vasthouden in de slotminuten tegen Liberia.

Broos slaakte dan ook een zucht van opluchting. "Dit land zou normaal gezien op elke editie van de Afrika Cup moeten staan. Ik begreep dan ook niet waarom het de voorbije jaren niet lukte."

"Deze overwinning is dan ook heel belangrijk voor ons, want we hebben een team met jonge spelers. De komende 10 maanden willen we nog zo veel mogelijk progressie maken."

Dat zal ook moeten, want ook voor de groepsfase van de Afrika Cup in januari 2024 doet Broos een gewaagde uitspraak. "Ik had gezegd dat ze me mochten doden als we de Afrika Cup niet haalden. Nu zouden ze me moeten doden als we niet voorbij de groepsfase raken", stelde hij.