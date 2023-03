Geprezen in Duitsland, miskend bij ons? Koen Casteels kan zich straks tonen als doublure van Courtois

Omgekeerd geldt hetzelfde: "Want dit is mijn tweede thuis geworden. Ik ken dit stadion van Keulen, de spelers van de tegenstander. Met Felix Nmecha (broer van ex-Anderlecht-speler Lukas, red.) loopt er zelfs een ploegmaat van mij bij. Ze hebben veel kwaliteit rondlopen."

"In Duitsland hoef ik mij niet meer te tonen", beseft Casteels. "Ze kennen me hier goed genoeg."

De meest speciale eveneens, want ondertussen is de doelman al twaalf jaar sterkhouder in de Bundesliga. De laatste acht jaar in de kleuren van subtopper Wolfsburg.

Zeven jaar na zijn eerste selectie was er het debuut in de Nations League tegen IJsland, vervolgens een duel tegen Wit-Rusland en nadien nog twee keer Wales.

Zelfs voor een geoefend quizzer zou het een vraag met hoge moeilijkheidsgraad zijn. Maar in welke vier interlands kwam Koen Casteels tot dusver in actie?

Meer erkenning in Duitsland

Maar weer over naar Casteels zélf, die gisteren naast bondscoach Tedesco op de persconferentie zat.

De keeper verdient het namelijk om nog eens vol in de aandacht te staan. Al jaren behoort hij tot de beste doelmannen in de Bundesliga, maar in ons land wordt daar misschien niet genoeg bij stilgestaan.

Je schrijft nu eenmaal sneller een artikel over een doelpunt dan over een save, en bij de nationale ploeg stond Casteels bijna steeds in de schaduw van Courtois.

Dat verhaal kent u ondertussen: bij Genk stond Casteels nochtans lange tijd bekend als het grootste talent, maar leeftijdsgenoot Courtois - ze zaten op hun 10e al bij elkaar in de klas - liet de grootste erfenis na in België.

Casteels maakte naam voor zichzelf in Duitsland.

Voelt hij dat er in het buitenland meer erkenning is? Casteels knikt: "Maar dat is ook normaal, want daar zien ze mij iedere week spelen", vertelt hij allerminst verbitterd.

"De Bundesliga wordt bij ons ook iets minder gevolgd dan andere competities. Ach, ik heb er mij bij neergelegd - ik ben blij met de erkenning over de grens. (lacht) Na mijn carrière ben ik trouwens gewoon van plan om weer in België te komen wonen."