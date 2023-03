De sterren voor Dwars door Vlaanderen: Philipsen, Pidcock of nog eens Laporte?

***

Dan moet Pidcock voorbij die andere favoriet: Jasper Philipsen . Maakt hij nog eens oorlog zoals vorige week in De Panne? Of speelt hij in Waregem zijn sprint uit?

Tom Pidcock kruipt weer op zijn fiets na zijn lichte hersenschudding, twee weken geleden opgelopen in de Tirreno. Onze jury schuift de winnaar van Strade Bianche meteen naar voren als favoriet.

**

Mads Pedersen houdt van guur weer, denk maar terug aan zijn zege op het WK van 2019. Zondag in Wevelgem finishte de Deen als 5e. Scoort hij vandaag een eerste keer dit seizoen in de voorjaarsklassiekers?

Christophe Laporte komt aan de start met Gent-Wevelgem op zak. Vanmiddag moet hij het zonder zijn gulle ploegmaat Wout van Aert doen. Of scoort Kuurne-winnaar Tiesj Benoot nog eens voor Jumbo-Visma?

*

Lotto's raspaardje Arnaud De Lie is uit op revanche uit na een pechdag in Gent-Wevelgem. Als hij vandaag gespaard blijft van lekke banden of zadelproblemen ziet onze jury hem dicht eindigen.

Net als de Zwitserse hardrijder Stefan Küng (6e in de E3) en de Nederlandse sprinter Olav Kooij (2e in De Panne en 8e in Wevelgem).

Jasper Stuyven en Julian Alaphilippe hebben wat recht te zetten. Zij kwamen dit voorjaar nog niet in het stuk voor. Voor 10e en een 11e plaats in Sanremo koersen zij niet.