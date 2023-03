Phil Foden laat appendix verwijderen en is even buiten strijd

Engeland zal vanavond geen beroep kunnen doen op Phil Foden in hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne. Gareth Southgate informeerde de pers vandaag zelf over de operatie van zijn winger.



De Engelse bondscoach besloot geen vervanger op te roepen, waardoor zijn selectie nu nog uit twintig spelers bestaat.



Eerder viel ook Reece James (Chelsea) al geblesseerd uit. Luke Shaw (Manchester United) zit dan weer een schorsing uit.



De operatie van Foden is ook voor Manchester City een streep door de rekening. De Citizens zagen tijdens deze interlandperiode ook topschutter Erling Haaland met een blessure afhaken.