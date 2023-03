Engeland neemt (kleine) revanche op Italië, Harry Kane zit alleen op de troon

In een heruitgave van de jongste EK-finale heeft Engeland Europees kampioen Italië geklopt in Napels. Engeland was vooral in de eerste helft heer en meester. Harry Kane was de ster: met zijn 54e goal is hij nu de Engelse recordschutter. Het is de eerste Italiaanse thuisnederlaag in een EK-campagne sinds 1999, Engeland wint voor het eerst in Italië sinds 1961.