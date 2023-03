Personal coach en LeBron James stuwden Lukebakio naar glansprestatie: "Lang gewacht op dit moment"

Dodi Lukebakio is de eerste verrassing van het tijdperk Domenico Tedesco bij de Rode Duivels. De aanvaller was een gesel voor de Zweedse defensie en leverde twee assists af. "Het vertrouwen van de bondscoach is erg belangrijk voor mij", deelt Lukebakio, die ook een inkijk geeft in jarenlang hard werk in Duitsland.