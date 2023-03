Evenepoel na nieuwe 2e plaats achter Roglic: "Momenteel zijn we ongeveer op hetzelfde niveau"

Op de zware slotklim Lo Port moest Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) de ritzege in de Ronde van Catalonië aan Primoz Roglic (Jumbo-Visma) laten. Die laatste verstevigt zo zijn leiderstrui en zet Evenepoel op 10 seconden in de stand. "Als team waren we beter dan Jumbo-Visma vandaag, maar uiteindelijk winnen zij wel."

"In de laatste 4 kilometer was ik vandaag degene die de koers besliste", zo reageerde Evenepoel na een rit waar hijzelf en zijn ploegmaats van Soudal-Quick Step prominent aanwezig waren.

"Uiteindelijk was Primoz heel sterk en kon hij elke aanval beantwoorden. Hij viel aan op 500 meter van het einde waarna ik hem probeerde te counteren." "Dat was niet de slimste move van mij, ik denk dat hij daarop wachtte. Dat was de grootste fout van vandaag."

Over de teamprestatie niets dan lof van Evenepoel. "We hebben de race in handen genomen en deden het beter dan Jumbo-Visma als team, maar uiteindelijk winnen zij wel vandaag."

"Primoz Roglic is mijn idool, ik kan nog veel van hem leren"

Welk gevoel overheerst bij de wereldkampioen na 5 ritten op Catalaanse bodem? "Ik denk dat we blij kunnen zijn, we hebben de koers gereden die we moesten rijden en probeerden Roglic te lossen." "Maar het blijft Primoz Roglic, de beste klassementsman van de voorbije jaren. Hij is mijn idool, het is een droom om tegen hem te koersen." "Ik kan veel van hem leren en wat hij vandaag deed in de laatste 500 meter ga ik meenemen naar de toekomst." (Lees verder onder de video).

"Als alles mee zit won ik al 3 ritten op rij, maar dat is koers"