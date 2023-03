Roglic deelt prikje uit aan Evenepoel, die stilvalt in slotmeters Ronde van Catalonië

"Ik ben gelukkig", zei Primoz Roglic met een brede glimlach. "Ik ben nog steeds aan het terugkomen (na zijn zware val in de Vuelta werd zijn schouder geopereerd, red.). Het was lang geleden dat ik zo'n inspanning had gedaan. Ik word beter en ik heb ervan genoten."

Roglic steekt zijn hand uit naar de eindzege, maar weet goed dat Evenepoel zich daar niet zomaar zal bij neerleggen. "Het wordt nog zwaar. Er komen nog twee zware dagen aan. Morgen wordt waarschijnlijk geen probleem, maar de dag erna wel. We gaan koersen, we doen ons best en dan zien we wel."