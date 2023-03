Wielerclub Wattage: "Laurens De Plus zou perfect passen in de Tour-ploeg rond Remco Evenepoel"

Sprinten voor ritzeges, bergop "brommeren" en duelleren met Primoz Roglic.

Remco Evenepoel blaakt van het zelfvertrouwen in de Ronde van Catalonië en volgens Wielerclub Wattage is er nog ruimte voor progressie.

"Remco maakte in de 2e etappe een foutje in de sprint tegen Roglic en Ciccone. Ik heb hem dat in een berichtje gestuurd", zegt Dirk De Wolf, die nauw contact heeft met de wereldkampioen.



"Remco gaf zijn fout eerlijk toe en stuurde me terug: "Maar ik was de beste bergop en woensdag zullen ze ervan hebben.""



En Evenepoel zette zijn woorden in daden om. "Chapeau!", doet De Wolf zijn hoedje af. "Ik denk dat "de kleine" erop kickt om zulke uitspraken te doen om ze vervolgens in realiteit om te zetten."

Evenepoel baalde gisteren wel dat hij zijn ritzege niet in de regenboogtrui kon vieren. "Die zegefoto in de regenboogtrui zal voor in Luik-Bastenaken-Luik zijn", zegt De Wolf zelfverzekerd.