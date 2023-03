Justien Odeurs hoopt op afscheid “door de grote poort” bij Anderlecht

Een jaar geleden stopte Justien Odeurs bij de nationale ploeg, straks zegt ze Anderlecht en het voetbal (bijna) helemaal vaarwel.

Bij haar afscheid aan het clubvoetbal kwamen enkel haar eigen parameters eraan te

pas. Vooral de combinatie werk en voetbal woog te zwaar door.

“Ik heb er wel enkele maanden over nagedacht. In het begin was dat nog: “Stop met zeveren, voetbal is je leven!” Maar ik begon de impact op mijn lichaam te voelen, dan is het tijd om te stoppen.”

Odeurs is wel nog jong voor een afscheid: eind mei wordt ze 26. "Maar niet vergeten: ik voetbal al van mijn 3 jaar en al 10 jaar op het hoogste niveau, want ik kwam al heel jong bij de eerste ploeg. Ook bij de nationale ploeg.” Odeurs was eerste keeper op het EK 2017, op haar twintigste.

Ze speelde trouwens ook al in het buitenland, bij Jena in de Duitse Bundesliga. “Ik was heel jong toen ik naar daar trok, net van school af, maar niet te jong. Ik moest geprikkeld worden, uit mijn comfortzone. Het was een zalige tijd, ik ben daar enorm gegroeid, als keeper en als persoon.”