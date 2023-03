Meteen verrassing bij start play-offs Women Super League: Anderlecht krijgt optater van Club YLA

Anderlecht is de voorbije 5 seizoenen kampioen in het voetbal bij de vrouwen geworden, maar deze keer krijgt paars-wit nadrukkelijk concurrentie van OH Leuven.



De Leuvense vrouwen hadden de reguliere competitie als leider afgesloten, in de play-offs mocht Anderlecht dus amper steekjes laten vallen.



Maar bij de eerste thuismatch zakten ze al door het ijs. Club YLA had vorige week nog naast een ticket voor de bekerfinale gegrepen, maar het revancheerde zich door zwaar uit te halen: Van Belle, Ouzraoui en 2 keer Ariyo zorgden voor een memorabele avond, tenzij dan voor de thuisaanhang.

Morgen kan OH Leuven al meteen profiteren. Als het wint bij Racing Genk zet het Anderlecht op 4 punten.