Genk houdt competitie spannend door leider OHL eerste nederlaag aan te smeren

Vrijdag hadden de vrouwen van Anderlecht verloren met zware cijfers tegen Club YLA. OH Leuven kon zaterdagmiddag dus een gouden zaak doen. Bij winst werd de kloof op Anderlecht vier punten.

Maar het liep anders.

Nog voor de rust stond de thuisploeg 2-0 voor. OHL domineerde na de pauze, maar moest lang wachten op de aansluitingstreffer. Charlotte Cranshoff kopte de 2-1 tegen het net, het begin van een Leuvens slotoffensief, maar een gelijkmaker viel niet meer.

Anderlecht lacht in zijn vuistje, want blijft op 1 punt van OHL hangen in de stand.