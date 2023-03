Goed nieuws voor tennislegende Martina Navratilova (66): "Kanker is weg"

De 66-jarige Amerikaans-Tsjechische kwam begin januari naar buiten met het slechte nieuws, maar ze klonk strijdvaardig en optimistisch. De kanker was in een vroeg stadium ontdekt, de kansen op genezing waren hoog en de behandeling sloeg aan.



"Voor zover ze weten, ben ik kankervrij", vertelde de 59-voudige grandslamwinnares (18x enkel, 41x dubbel) aan Piers Morgan van de Britse tv-zender TalkTV.



"Ik heb wel nog bestraling nodig van mijn rechterborst, maar dat is slechts voor enkele weken en is meer een preventieve maatregel."



Navratilova kreeg in 2010 ook al eens de diagnose van borstkanker. Daarvan is ze toen volledig hersteld.