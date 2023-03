Veldbestormer is 40 jaar niet welkom in PSV-stadion

De bewuste PSV-supporter rende donderdag 23 februari in de slotfase van de Europa League-match tegen Sevilla het veld op. Daarbij viel hij keeper Marko Dmitrovic aan. De doelman wist zelf de veldbestormer te overmeesteren, waarna beveiligers de man wegvoerden.

Directeur Marcel Brands van PSV was woedend en kondigde al aan dat hij de zwaarst mogelijke straf wilde voor de supporter. Een maand later laat de club uit Eindhoven weten dat dat de 20-jarige man 40 jaar lang persona non grata is in het Philips Stadion.



De man had helemaal niet op de tribune had mogen zitten, omdat hij al een stadionverbod had wegens eerder wangedrag. Hij zit nu een celstraf van 3 maanden uit, waarvan 1 voorwaardelijk.

De komende twee jaar mag de man zich niet in de buurt van het stadion laten zien.