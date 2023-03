Lewis Hamilton is zwaar onder de indruk van Red Bull: "Nog nooit zo'n snelle auto gezien"

Red Bull domineert het nieuwe Formule 1-seizoen. Zowel in Bahrein als in Saudi-Arabië stonden de auto's van Max Verstappen en Sergio Perez bovenaan.

Lewis Hamilton is zwaar onder de indruk. "Ik heb nog nooit een auto gezien die zo snel is", zegt de Brit van Mercedes, die zondag op de vijfde plaats eindigde in de Grote Prijs van Saudi- Arabië.

"Mercedes was in zijn goede jaren ook snel, maar niet zo snel als deze Red Bull. Het verschil met de andere auto's is erg groot", aldus Hamilton, die 7 wereldtitels op zijn naam heeft staan.



Hamilton ondervond het zelf op het circuit van Jeddah, waar Verstappen startte vanaf de 15e plaats en halverwege de race al was opgeschoven naar de tweede plaats.

"Hij kwam serieus hard voorbij. Ik deed niet eens moeite hem nog op te houden, het snelheidsverschil was enorm", getuigt hij.



Hamilton is onder de indruk van Red Bull, niet van de eigen Mercedes. "Ik voel geen enkele connectie met deze auto. Ik bereid me zo goed mogelijk voor en geef alles, maar ik voel niet wat eronder me zit. Het is vreselijk."