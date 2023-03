Remco Evenepoel start met vertrouwen in Catalonië: "Schrik van Roglic? Laat alle toppers maar komen"

"Ik denk dat we als team klaar zijn", opent Remco Evenepoel zijn digitale persbabbel voor de Ronde van Catalonië.

"Ik heb heel veel vertrouwen in mijn teammaats en mezelf. Onze ploeg vertoont veel gelijkenissen met die van tijdens de Vuelta en daar lieten we zien hoe sterk we zijn."

"Het belooft een mooie, maar zware race te worden", blikt de wereldkampioen vooruit. "Ik zie het als een goede test voor in aanloop naar de Giro."



Het doel voor Catalonië is duidelijk: "Ik zal proberen een rit te winnen en het podium te halen in het eindklassement. Als we daarin slagen, kunnen we tevreden zijn, volgens mij."