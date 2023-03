"Mathieu van der Poel is een man van de grote momenten geworden"

"Van der Poel was beter dan hij zelf had gedacht"

Was Mathieu van der Poel beter dan verwacht? "Hij was beter dan hij zelf had gedacht", zegt Christophe Vandegoor vanuit Sanremo. "In de Tirreno moest hij twee keer bergop lossen en iemand van zijn kaliber doet dat niet zomaar. Hij was daar goed, maar niet super."

"Dus heeft hij geleerd uit de Tirreno van 2 jaar geleden. Toen duwde hij zijn lichaam wel in het rood in barre weersomstandigheden. Afgelopen woensdag had Mathieu dan 3 keer de Poggio verkend en blijkbaar maakte hij toen al indruk."

"Bovendien werd hij gesteund door een sterke ploeg met Hermans, Vermeersch en Dillier. En in de finale had hij nog Søren Kragh Andersen aan zijn zijde. Op numeriek vlak was Alpecin-Deceuninck echt sterk."

"Hoe hij dan zelf wegrijdt in de laatste hectometers van de Poggio, daarvoor mag je zelf de superlatieven invullen. Maar je moet besluiten dat Van der Poel met zijn derde monument, na twee keer de Ronde van Vlaanderen en nu Milaan-Sanremo en ook al de Amstel Gold Race, de Strade Bianche, 2 keer Dwars door Vlaanderen, geel in de Tour en het WK veldrijden, de man van de grote momenten geworden is."