"We hebben het geprobeerd", maar ook geen uitzondering voor Djokovic in Miami

"We hebben geprobeerd om een uitzondering te krijgen voor Novak Djokovic, maar dat is niet gelukt."

James Blake, toernooidirecteur van het tennistoernooi van Miami, reageert teleurgesteld. "We zijn een van de belangrijkste toernooien van de wereld en zouden graag hebben dat de beste spelers hier spelen. We hebben alles gedaan wat we konden."

"We hebben met de overheid onderhandeld, maar nu ligt het niet meer in onze handen."

In Florida willen ze niet liever dan dat Djokovic in actie komt. Zelfs gouverneur Ron DeSantis en twee senatoren hebben zich tot president Biden gericht om een uitzondering te maken op de coronaregels.



In de VS mogen buitenlanders, die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, het land niet in. Om dezelfde reden mist Djokovic ook de Masters in Indian Wells in Californië op dit moment.

Verwacht wordt wel dat de Amerikaanse overheid op 11 mei de coronacrisis officieel als beëindigd zal beschouwen en haar regels zal aanpassen.