Vandenbempt en Joos bewonderen Belgische weelde: "Dat 3 clubs op hoogste wolk zitten, is onbevattelijk"

Conference League niet langer versmaden

"Maar dat kan je niet verwachten van paars-wit tegen Villarreal. Ze hebben het wel uitstekend gedaan, want ze hebben de klasse en het tempo van de Spanjaarden gepareerd met een soort onverzettelijkheid. Dat siert hen, want de manier waarop is echt drie stappen vooruit voor de ploeg."

"Het verschil met Union en Gent in tegenstelling tot Anderlecht, is dat die eerste ploegen de betere waren over twee wedstrijden", vult Peter Vandenbempt.

"De meest verrassende, vind ik dat je er KAA Gent zeker bij mag nemen"; vindt Filip Joos. "Buitenshuis in Europa was het dit seizoen nog niet veel soeps. Dat ze op die manier Basaksehir eruit kegelen, is straf. De manier waarop Union gisteren won, is ook fenomenaal."

"Dat de drie clubs op een hogere wolk zitten dan Brugge dit seizoen, is toch onvatbaar", mijmert Joos. "Toch is het gebeurd in Europa. Dat wat Club deed, overvleugeld kon worden, hadden we toch nooit gedacht?"



"Het is straf dat de vermaledijde Conference League de Belgische clubs er mentaal bovenop helpt."

"Feyenoord heeft daar vorig jaar op gebouwd en doen het nu op een niveautje hoger in de Europa League, dus je mag het niet versmaden. Dus het is goed dat de clubs dat niet doen. Er is minder gemekker over de vermoeidheid en de drukke agenda."



"Ik vond het idee van een derde Europese beker vreselijk", pikt Vandenbempt in. "Maar ik moet mijn mening herzien. Als ik gisteren naar Villarreal keek, had ik niet het gevoel dat het "maar" de Conference League was."

"Dit is een volwaardige trofee, dus als een Belgische club zomaar een finale zou spelen, is dat toch een hele prestatie."