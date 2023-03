De leerling tegen de meester: Kompany trekt met "gemengde gevoelens" naar FA Cup-clash tegen zijn City

"Toch met gemengde gevoelens", zal Vincent Kompany aan de zijlijn staan van "zijn" Etihad Stadium.

"De laatste keer dat ik daar was, speelde ik die legendarische titelmatch tegen Leicester." Vanavond staat de trainer van Burnley er voor een heel andere reden: een halvefinaleticket voor de FA Cup.

"De club heeft een speciale plek in mijn hart, maar ik kan voorbij het emotionele kijken en mijn job doen voor Burnley. Mijn mindset is in dat opzicht niet anders dan bij andere uitwedstrijden."