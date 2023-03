Billie Jean King Cup: top 3 past, Bonaventure, Minnen, Wickmayer en Flipkens naar Canada

Elise Mertens (WTA-37), Maryna Zanevska (WTA-78) en Alison Van Uytvanck (WTA-85) passen voor de verre trip.



"Het is uiteraard jammer dat Elise, Alison en Maryna er deze ontmoeting niet bij zullen zijn, maar ik heb veel vertrouwen in de geselecteerde speelsters", gaf Fissette mee.



"Met Ysaline, Greet en Yanina hebben we 3 speelsters die het jaar heel goed gestart zijn en duidelijk met veel vertrouwen staan te spelen. Kirsten is als ervaren dubbelspeelster opnieuw van de partij."



"Ik ben overtuigd dat we met deze ploeg Canada, dat favoriet is, kunnen verslaan, zodat we ons hopelijk kunnen plaatsen voor de Finals later dit jaar."



Fissette en zijn speelsters reizen op zaterdag 8 april af. De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de Billie Jean King Cup Finals in november en krijgt daar de kans om mee te strijden voor de wereldtitel.



Fissette nam vorige maand als Billie Jean King Cup-kapitein over van Johan Van Herck.