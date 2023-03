Union blaast Verheyen en Sonck weg: "Als scout weet je niet wie je eerst moet kiezen"

Wesley Sonck trakteerde AA Gent, Union en Anderlecht op een staande ovatie. Terecht, vond ook collega-analist Gert Verheyen. "Het is van de drie clubs een geweldige prestatie", zei hij.

Toch had vooral Union een verpletterende indruk gemaakt op de analisten. "Union plaatste zich niet met een gelukje, ze speelden Union Berlin naar huis. Dag en bedankt", zei Verheyen. "De tegenstander had geen schijn van een kans."

"Het was misschien fiftyfifty in balbezit, maar bij schoten op doel was het wel 6-1. Union is een genot om naar te kijken", vulde Sonck aan. "Ze hadden gewoon zoveel kwaliteit aan de bal."