Sprookje duurt voort: Union knalt zich voorbij naamgenoot naar kwartfinale Europa League

Lapoussin zet de kers op de taart in het slot: 3-0.

3-0 is het eindverdict. Wat een wedstrijd van Union. Een ware nachtmerrie voor zijn Duitse naamgenoot. Union kegelt Union uit de Europa League met een overduidelijke 3-0! Lazare en Lapoussin zetten in de tweede helft de kroon op het werk. Union Berlijn had geen schijn van een kans vanavond.

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+5' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 95 door Loic Lapoussin van Union. 3, 0. goal Union 1. FC Union Berlin einde 3 0

clock 90+5' Gele kaart voor Rani Khedira van 1. FC Union Berlin tijdens tweede helft, minuut 95 yellow card Rani Khedira 1. FC Union Berlin

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Kers op de taart: Lapoussin met 3-0. Daar is de 3-0 dan toch! Lapoussin jaagt een heerlijke tegenaanval in het dak van het doel. Hij wordt omarmd door Karel Geraerts en de rest van de bank. De vreugde spat ervan af! . Kers op de taart: Lapoussin met 3-0 Daar is de 3-0 dan toch! Lapoussin jaagt een heerlijke tegenaanval in het dak van het doel. Hij wordt omarmd door Karel Geraerts en de rest van de bank. De vreugde spat ervan af!

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij Union, Casper Terho erin, Victor Boniface eruit wissel substitution out Victor Boniface substitution in Casper Terho

VAR keurt de 3-0 af van Union.

Adingra ziet 3-0 afgekeurd. Na een schitterende no look pass van Boniface, zet Lynen Adingra op weg naar de 3-0. De VAR checkt, Adingra staat net buitenspel.

Boniface verschalkt de doelman net niet vanaf de middellijn.

Boniface bijna! Boniface krijgt plots de bal op de tegenaanval. Ronnow stond ver uit doel en beslist om richting Boniface te lopen. Boniface ziet dat en probeert de bal over Ronnow richting doel te plaatsen, net van de lijn gekeerd!

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Union, Oussama El Azzouzi erin, Teddy Teuma eruit wissel substitution out Teddy Teuma substitution in Oussama El Azzouzi

clock 86' Gele kaart voor Bart Nieuwkoop van Union tijdens tweede helft, minuut 86 yellow card Bart Nieuwkoop Union

Applausvervanging voor Teuma. Union staat recht voor zijn aanvoerder. Geraerts gunt hem een applauswissel. El Azzouzi komt in zijn plaats.

Het lukte al niet voor Union Berlin met 11 tegen 11, laat staan met 10 tegen 11. De thuisploeg blijft gevaarlijk, maar kan zijn dreiging niet echt omzetten in kansen.

Over en uit? Union Berlijn moet nog met 10 man voort.

clock 81' Tweede gele kaart voor Janik Haberer van 1. FC Union Berlin tijdens tweede helft, minuut 81 yellow to red card Janik Haberer 1. FC Union Berlin

Toch rood voor Union Berlin! De rode kaart valt dan toch. Jannik Haberer krijgt ze onder zijn neus geschoven. Al lijkt hij wel niet veel aan zijn overtreding te kunnen doen: zijn been zwaait door op een Unionist. De Spaanse ref geeft hem zijn tweede gele kaart.

Nilsson niet voor 3-0. Bijna staat het 3-0! Teuma stift tot bij Nilsson, maar de invaller krijgt de bal tot twee keer toe niet voorbij Ronnow.

Nilsson schuift de bal net niet binnen.

Union komt nog eens dreigen. Nu met een vrije trap. Kandouss kan er zijn hoofd tegen zetten. Geen dreiging, wel nog appel uit het Union-kamp voor hands. Maar Sanchez laat gewoon en terecht verder spelen.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Christopher Trimmel erin, Jérôme Roussillon eruit wissel substitution out Jérôme Roussillon substitution in Christopher Trimmel

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Niko Gießelmann erin, Josip Juranovic eruit wissel substitution out Josip Juranovic substitution in Niko Gießelmann

Ook Anderlecht op voorsprong! En ook Anderlecht staat in Spanje op voorsprong, 0-1 staat het in Villarreal! En dus is ook Anderlecht op weg naar de kwartfinale, wel van de Conference League. Wat een weelde!

Bereikt onze coëfficiënt straks een ongekend hoogtepunt?

"Waarom niet?", lijkt Boniface te denken. Hij vuurt vanuit stilstand een schot af. Ronnow pakt makkelijk.

Na zijn spectaculaire dribbel voorafgaand aan zijn assist voor Lazare, pakt Boniface nu uit met een poortje.

Union verwent het thuispubliek. De "Olés" rollen van de tribunes.

Vrije trap van Becker gaat naast.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Jamie Leweling erin, Morten Thorsby eruit wissel substitution out Morten Thorsby substitution in Jamie Leweling

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Union, Gustaf Nilsson erin, Simon Adingra eruit wissel substitution out Simon Adingra substitution in Gustaf Nilsson

Lazare voor 2-0! Daar is de 2-0! Na een viervoudige overstap van Boniface, die zo geduldig wacht op het juiste moment om voor te zetten, komt Lazare perfect ingelopen en tikt hij in één tijd de bal tegen de netten! Als eerbetoon aan zijn assistgever heeft Lazare in de viering een (bijna) viervoudige flikflak in petto!

Union op dubbele voorsprong! Lazare werkt knappe actie van Boniface af: 2-0.

clock 64' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 64 door Lazare Amani van Union. 2, 0. goal Union 1. FC Union Berlin einde 2 0

Het is niet de rodeowedstrijd van een week geleden. Union gebruikt zijn verstand. Filip Joos, commentator op Canvas.

clock 61' Gele kaart voor Janik Haberer van 1. FC Union Berlin tijdens tweede helft, minuut 61 yellow card Janik Haberer 1. FC Union Berlin

Union Berlijn ontsnapt! Ref 'vergeet' rode kaart te trekken.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Jordan Pefok erin, Sven Michel eruit wissel substitution out Sven Michel substitution in Jordan Pefok

clock 57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Janik Haberer erin, Aissa Laidouni eruit wissel substitution out Aissa Laidouni substitution in Janik Haberer

Fischer lijkt het gevaar in te zien en haalt Laïdouni naar de kant. Met Jordan komt de topschutter van vorig jaar in de Zwitserse competitie tussen de lijnen.

Union Berlin ontsnapt aan rood. Boegeroep in het Lotto Park. Adingra wordt goed de diepte in gestuurd, maar wordt neergetrokken door Leite. Sanchez weigert te fluiten, want dat zou de tweede gele kaart voor de verdediger van Union Berlijn betekenen en de Spanjaard lijkt geen zin te hebben in de rode kaarten.

Terwijl je naar deze wedstrijd kijkt, vraag je je toch af hoe dit Union Berlin op de vierde plaats staat in de Bundesliga, op nog niet eens zo'n verre afstand van Bayern München. Filip Joos, commentator op Canvas.

clock 49' Gele kaart voor Aissa Laidouni van 1. FC Union Berlin tijdens tweede helft, minuut 49 yellow card Aissa Laidouni 1. FC Union Berlin

Teuma zijgt neer. Hij krijgt een stevige tik onder de knie te verduren van Laïdouni. Goed voor de tweede gele kaart van de wedstrijd en ook in de rangen van Union Berlijn.

Begin van de tweede helft. De tweede helft is door de bezoekers op gang gebracht. Kan Union zijn voorsprong behouden en eventueel zelfs uitbreiden?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

Einde eerste helft: 1-0 voor Union! De Spanjaard Jose Maria Sanchez fluit voor het einde van de eerste helft. Union staat verdiend 1-0 voor tegen een op dit moment onmachtig Union Berlin. Na een kwartier profiteerde Teuma van getreuzel in de Duitse defensie. En die voorsprong bewaakte het sindsdien met ziel en lijf én met ruimte op nog meer.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

De ploeg van Karel Geraerts speelt een zeer volwassen wedstrijd. De Duitsers zijn nauwelijks gevaarlijk geweest. Filip Joos, commentator op Canvas.

Daar is bijna de gelijkmaker! Na een goede inspeelpass ontsnapt Becker aan de verdediging van Union. Hij schuift de bal nét naast Moris, maar ook nét naast doel. Bovendien wordt zijn actie afgevlagd voor buitenspel.

Becker schuift een bal net naast, maar staat toch buitenspel.

Union Berlijn met een snelle omschakeling na een zeldzame fout van de thuisploeg. De voorzet wordt gekeerd, maar Union geeft wel een hoekschop weg. Die levert geen gevaar op.

Lazare krijgt de bal van Boniface en ziet dat de Deense doelman van Union Berlin ver uit zijn doel staat. Met een lange boogbal probeert hij die te verschalken, maar zijn voorzet is net niet goed genoeg afgericht.

Voorzet van Lazare waait bijna binnen.

Boniface met een poortje. Boniface toont nog maar eens waarom hij spits nummer één is. Hij behoudt balbezit na duel met Thorsby die met lijf en leden de bal trachtte af te snoepen. Als afstraffing besloot de Nigeriaan om zijn belager nog vlug te poorten. Tot jolijt van zijn aanhang.

De wedstrijd heeft wat aan intensiteit moeten inboeten. De thuisploeg controleert, de uitploeg zoekt.

clock 28' Gele kaart voor Diogo Leite van 1. FC Union Berlin tijdens eerste helft, minuut 28 yellow card Diogo Leite 1. FC Union Berlin

Juranovic is opnieuw gevaarlijk op vrije trap.

Opnieuw speelt Union in het Lotto Park een uitstekende wedstrijd. Teuma heerst op het middenveld, Boniface is alomtegenwoordig in de voorhoede. De nummer 4 in de Bundesliga heeft het knap lastig met de nummer 2 uit de Pro League.

Komt daar opnieuw meteen het antwoord van Union Berlijn? Neen. De vrije trap wordt hard genomen door Juranovic, maar vliegt naast de kooi van Moris.

Teuma met de 1-0! De aanvoerder treft raakt! Union Berlin laat zich opnieuw betrappen op foutjes in balbezit. Adingra profiteert van slecht uitverdedigen bij de bezoekers en met een gelukje komt de bal bij Teuma, die de bal meteen na de stuit in doel drukt.

Teuma straft getreuzel in de Duitse verdediging af: 1-0.

clock 19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Teddy Teuma van Union. 1, 0. goal Union 1. FC Union Berlin einde 1 0

Nieuwkoop verstuurt een goede voorzet richting de boomlange Boniface, die toch enkele centimeters te kort komt om te kunnen koppen.

Boniface kan net niet koppen.

Volley van Juranovic zoeft maar net naast.

Antwoord van Union Berlin. Een vrije trap van Juranovic strandt in de muur, zijn tweede poging is wel goed en vliegt maar net naast!

Union mist de dubbele kans op de vroege voorsprong. Wat een kans om vroeg in de wedstrijd 1-0 voor te komen voor Union! Boniface snoept de bal af van Leite en legt uitstekend opzij voor Adingra. Zijn bal vindt Knoche op zijn weg. Boniface staat goed voor de rebound, maar schiet de bal tegen de paal.

De eerste bal tussen de palen is voor Union Berlin. Sven Michel gokt op zijn geluk en probeert eens van ver, maar Moris raapt heel gemakkelijk op.

Wat een kansen! Adingra en Boniface laten al vroeg de 1-0 liggen.

Aftrap! Het Belgische Union is de eerste ploeg aan de bal. Kan het zich vandaag in het Lotto Park kwalificeren voor de kwartfinales?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Filip Joos begeleidt jullie door de wedstrijd.

Wij kennen ze, zij kennen ons. Details zullen beslissend zijn. Zij zullen ons uit ons "kot" lokken en dan toeslaan. Dat is hun manier van spelen. Karel Geraerts, trainer Union.

De laatste vier wedstrijden die Union op Anderlecht heeft gespeeld, heeft het gewonnen. Wesley Sonck op Canvas.

Ik was erbij toen Union tegen Rangers speelde aan Den Dreef. En toen was er die typische ambiance van Union, dus eigenlijk ligt het aan de mensen. Maar het is wel een ander gevoel. Gert Verheyen op Canvas.

Geraerts: "Details zullen beslissend zijn".

Live op Canvas. Karl Vannieuwkerke verwelkomt u op Canvas. De gasten zijn in de Sporza-studio zijn Wesley Sonck en Gert Verheyen.

Michel scoort enkel in Europa tegen Union. De Duitse ervaren spits Sven Michel vervangt Behrens in de voorhoede en daar heeft de trainer van Union Berlijn, Fischer, een goede reden voor. Michel heeft de enige van zijn 2 Europa League-goals gemaakt tegen de ploeg van Karel Geraerts. Union is dus gewaarschuwd.

Opnieuw doelpuntenfestijn? Vorige week kregen we 6 doelpunten te zien. En broederlijk zoals ze hun naam delen, deelden Union en Union ook de goals. Het Belgische Union kwam wel telkens op voorsprong, maar liet zich elke keer weer terugroepen. Herbeleef hieronder de spectaculaire heenwedstrijd. Davert het Lotte Park straks ook meerdere op zijn grondvesten?

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. Europa League Spektakel in Berlijn: gouden tandem schittert, maar Union baalt na late gelijkmaker

Teuma in de basis, Adingra vervangt geblesseerde Vertessen. Kapitein Teuma herneemt autoritair zijn positie op het middenveld, hij toonde tegen Genk dat hij daar absoluut klaar voor was. Wie dat nog toonde was Simon Adingra. Hij wordt beloond voor zijn doelpunt en assist tegen Genk afgelopen weekend en vervangt de geblesseerde Vertessen. De opstelling van Union: Moris, Nieuwkoop, Kandouss, Burgess, Van Der Heyden, Lapoussin, Lynen, Teuma, Lazare, Adingra en Boniface.

De Berlijnse fans in Brussel op dit ogenblik:

Het Lotto Park heeft een Unionistische touch gekregen.

Union speelt straks tegen Berlijn op het veld van Anderlecht.

Het zijn de media die ons als favoriet naar voren schuiven. Ik heb altijd gezegd dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Wij willen naar de volgende ronde en we beseffen dat we

clock 07:35 vooraf, 07 uur 35. Union Berlijn-coach: "Details zullen beslissen". Union Berlijn toonde vorige week tegen naamgenoot Union Sint-Gillis veerkracht door 3 keer een achterstand op te halen. Urs Fischer, de Zwitserse trainer van het Duitse team, verwacht een evenwichtige wedstrijd waarin de details het verschil zullen maken. "Voor beide ploegen is het duidelijk. Winst is nodig om in de volgende ronde te geraken. Ik ga ervan uit dat het een heel spannende wedstrijd wordt tussen 2 ploegen die elkaar waard zijn." "Wij zullen het juiste gezicht moeten laten zien op het veld. Details zullen beslissend zijn en we zullen efficiënt moeten zijn." . Union Berlijn-coach: "Details zullen beslissen" Union Berlijn toonde vorige week tegen naamgenoot Union Sint-Gillis veerkracht door 3 keer een achterstand op te halen.



Urs Fischer, de Zwitserse trainer van het Duitse team, verwacht een evenwichtige wedstrijd waarin de details het verschil zullen maken. "Voor beide ploegen is het duidelijk. Winst is nodig om in de volgende ronde te geraken. Ik ga ervan uit dat het een heel spannende wedstrijd wordt tussen 2 ploegen die elkaar waard zijn."



"Wij zullen het juiste gezicht moeten laten zien op het veld. Details zullen beslissend zijn en we zullen efficiënt moeten zijn."

clock 07:33 vooraf, 07 uur 33. Union Berlijn op volle sterkte. De 57-jarige Fischer, sinds 2018 trainer van Union Berlijn, kan in tegenstelling tot Karel Geraerts over een volledige fit kern beschikken. Bij de Belgische vicekampioen ontbreekt Yorbe Vertessen (adductoren). De 22-jarige aanvaller was in de heenmatch goed voor een goal en assist, maar volgens Fischer heeft Union SG genoeg alternatieven voorhanden. "Hun selectie is ruim genoeg. Dat hebben we in de heenmatch gemerkt, toen ze aanvoerder Teddy Teuma moesten vervangen. Er zijn genoeg goeie aanvallers om de plaats van Vertessen in te nemen." . Union Berlijn op volle sterkte De 57-jarige Fischer, sinds 2018 trainer van Union Berlijn, kan in tegenstelling tot Karel Geraerts over een volledige fit kern beschikken. Bij de Belgische vicekampioen ontbreekt Yorbe Vertessen (adductoren).



De 22-jarige aanvaller was in de heenmatch goed voor een goal en assist, maar volgens Fischer heeft Union SG genoeg alternatieven voorhanden. "Hun selectie is ruim genoeg. Dat hebben we in de heenmatch gemerkt, toen ze aanvoerder Teddy Teuma moesten vervangen. Er zijn genoeg goeie aanvallers om de plaats van Vertessen in te nemen."

clock 07:30 vooraf, 07 uur 30. Live op alle Sporza-kanalen. Sporza zendt Union-Union live uit op Canvas. Vanaf 20.35 uur ontvangt Karl Vannieuwkerke zijn gasten Wesley Sonck en Gert Verheyen in de studio. Filip Joos is de commentator met dienst. We streamen de tv-uitzending op deze pagina, waar u de match ook met live tekst kan volgen. Ook Radio 1 volgt het voetbal live met Bert Sterckx als commentator. . Live op alle Sporza-kanalen Sporza zendt Union-Union live uit op Canvas. Vanaf 20.35 uur ontvangt Karl Vannieuwkerke zijn gasten Wesley Sonck en Gert Verheyen in de studio. Filip Joos is de commentator met dienst.



We streamen de tv-uitzending op deze pagina, waar u de match ook met live tekst kan volgen. Ook Radio 1 volgt het voetbal live met Bert Sterckx als commentator.

clock 16-03-2023 16-03-2023.

clock 15:58 vooraf, 15 uur 58. "Begrip voor supporters, maar steun beslissing om weg te blijven niet". "Leuk is het niet, maar we nemen het zoals het komt", zucht Karel Geraerts over de "thuismatch" in Anderlecht. "En we moeten ook eerlijk zijn: het is een mooi stadion en een goed veld in Anderlecht. Uiteindelijk wordt het 11 tegen 11 morgen en al de rest is bijzaak." Een deel van de harde kern van Union wil niet in het stadion van de vijand komen supporteren. "Ik heb alle begrip voor de supporters, maar steun de beslissing van sommige groepen om weg te blijven niet." Want Union zal alle steun kunnen gebruiken tegen een sterke opponent, volgens de trainer. "Union Berlijn heeft graag ruimte, dus wij mogen geen opendeurdag houden. We moeten compact blijven en goed voetballen." . "Begrip voor supporters, maar steun beslissing om weg te blijven niet" "Leuk is het niet, maar we nemen het zoals het komt", zucht Karel Geraerts over de "thuismatch" in Anderlecht. "En we moeten ook eerlijk zijn: het is een mooi stadion en een goed veld in Anderlecht. Uiteindelijk wordt het 11 tegen 11 morgen en al de rest is bijzaak."

Een deel van de harde kern van Union wil niet in het stadion van de vijand komen supporteren. "Ik heb alle begrip voor de supporters, maar steun de beslissing van sommige groepen om weg te blijven niet."

Want Union zal alle steun kunnen gebruiken tegen een sterke opponent, volgens de trainer. "Union Berlijn heeft graag ruimte, dus wij mogen geen opendeurdag houden. We moeten compact blijven en goed voetballen."

clock 15:28 vooraf, 15 uur 28. De mentale sterkte van deze groep is enorm en willen leren van dit soort wedstrijden. Ik hoop dat er elk jaar een Europese campagne volgt. Ik knijp niet in mijn arm uit ongeloof, omdat er tijd tekort is. . Karel Geraerts. De mentale sterkte van deze groep is enorm en willen leren van dit soort wedstrijden. Ik hoop dat er elk jaar een Europese campagne volgt. Ik knijp niet in mijn arm uit ongeloof, omdat er tijd tekort is. Karel Geraerts

clock 15:23 vooraf, 15 uur 23. Geraerts: "Kwartfinales halen zou geweldig zijn". Geraerts: "Kwartfinales halen zou geweldig zijn"

clock 14:27 vooraf, 14 uur 27. Ik kan de supporters begrijpen dat ze het minder vinden om in het stadion van Anderlecht te moeten supporteren voor ons. Dat is hun goed recht, maar hopelijk zit het hier morgen goed vol en steunen ze ons zoals altijd. Bart Nieuwkoop. Ik kan de supporters begrijpen dat ze het minder vinden om in het stadion van Anderlecht te moeten supporteren voor ons. Dat is hun goed recht, maar hopelijk zit het hier morgen goed vol en steunen ze ons zoals altijd. Bart Nieuwkoop

clock 14:26 vooraf, 14 uur 26. Nieuwkoop: "Met het vertrouwen zit het heel goed". Nieuwkoop: "Met het vertrouwen zit het heel goed"

clock 12:48 vooraf, 12 uur 48. Geen Vertessen. Union kan donderdagavond geen beroep doen op Yorbe Vertessen in de terugwedstrijd van de 1/8e finales in de Europa League tegen Union Berlijn. De 22-jarige aanvaller viel zondag in de competitietopper tegen KRC Genk geblesseerd uit en raakt niet op tijd hersteld. Vertessen werkte woensdagvoormiddag een deel van de groepstraining af in het stadion van Anderlecht, maar moest afhaken. Voor Union is zijn blessure een domper, want de pijlsnelle aanvaller manifesteerde zich de voorbije weken als een waardige vervanger van de vertrokken Dante Vanzeir. . Geen Vertessen Union kan donderdagavond geen beroep doen op Yorbe Vertessen in de terugwedstrijd van de 1/8e finales in de Europa League tegen Union Berlijn. De 22-jarige aanvaller viel zondag in de competitietopper tegen KRC Genk geblesseerd uit en raakt niet op tijd hersteld.



Vertessen werkte woensdagvoormiddag een deel van de groepstraining af in het stadion van Anderlecht, maar moest afhaken. Voor Union is zijn blessure een domper, want de pijlsnelle aanvaller manifesteerde zich de voorbije weken als een waardige vervanger van de vertrokken Dante Vanzeir.



clock 12:47 vooraf, 12 uur 47. Yorbe Vertessen heeft pijn aan zijn adductoren en is out voor morgen. Het is een tegenslag voor ons, maar het is zo. Er is altijd een oplossing. Union-coach Karel Geraerts. Yorbe Vertessen heeft pijn aan zijn adductoren en is out voor morgen. Het is een tegenslag voor ons, maar het is zo. Er is altijd een oplossing. Union-coach Karel Geraerts

clock 12:45 vooraf, 12 uur 45. Union vs Union. Union wil zich donderdagavond tegen de naamgenoot uit Berlijn plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. De match is hier te bekijken met livestream, de aftrap is om 21 uur. . Union vs Union Union wil zich donderdagavond tegen de naamgenoot uit Berlijn plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. De match is hier te bekijken met livestream, de aftrap is om 21 uur.

clock 12:45 - Vooraf Vooraf, 12 uur 45

clock Opstelling Union. Anthony Moris, Bart Nieuwkoop, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Senne Lynen, Teddy Teuma, Loic Lapoussin, Victor Boniface, Lazare Amani, Simon Adingra Opstelling Union Anthony Moris, Bart Nieuwkoop, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Senne Lynen, Teddy Teuma, Loic Lapoussin, Victor Boniface, Lazare Amani, Simon Adingra

clock Opstelling 1. FC Union Berlin. Frederik Rønnow, Danilho Doekhi, Robin Knoche, Diogo Leite, Josip Juranovic, Aissa Laidouni, Rani Khedira, Morten Thorsby, Jérôme Roussillon, Sheraldo Becker, Sven Michel Opstelling 1. FC Union Berlin Frederik Rønnow, Danilho Doekhi, Robin Knoche, Diogo Leite, Josip Juranovic, Aissa Laidouni, Rani Khedira, Morten Thorsby, Jérôme Roussillon, Sheraldo Becker, Sven Michel