Roeselare-coach Vanmedegael na Europese stunt: "Hier kijkt heel de volleybalwereld naar"

Nadat Roeselare gestunt had in de heenmatch (3-0) zette Piacenza gisteravond orde op zaken in de terugwedstrijd. De Italianen wonnen ook 3 sets op rij en dus moest een Golden Set voor de beslissing zorgen. Daarin trok Roeselare aan het langste eind, waardoor de Belgische kampioen straks de finale van de CEV Cup speelt.

"In de eerste 2 sets was er zoveel opslagdruk dat wij niet in ons spel kwamen. Dat is wat atypisch voor onze ploeg. We hebben het lastig gehad, maar we zijn wel gegroeid in de wedstrijd", sprak Steven Vanmedegael na de match.

"We moesten overleven en dan onze kansen benutten. Daarna hebben wij de betere Golden Set gespeeld. Ik moet mijn ploeg complimenten geven dat ze nooit opgegeven heeft. We wisten dat het aartsmoeilijk zou worden, maar in sport is alles mogelijk."