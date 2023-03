Roeselare wipt Piacenza in bloedstollende golden set en boekt historisch finaleticket voor CEV Cup

Een historische finaleplek in de CEV Cup was maar een gouden set verwijderd voor Roeselare.





Dat het op bezoek bij Piacenza de wet van de sterkste moest ondergaan, hadden de West-Vlamingen ingecalculeerd. De opslagdruk lag te hoog, de aanvallen kwamen te snel en het blok was te stevig om te omzeilen.



Dus holde Roeselare drie sets lang achter de feiten aan. Niet dat het een vreselijke wedstrijd speelde in Italië, integendeel. De tegenstand kon – nu wel op volle sterkte – simpelweg net die versnelling hoger schakelen.



In de derde set tankten de bezoekers eindelijk wat vertrouwen. Met een voorsprong halfweg, leek een eerste (mini)triomf in de maak. Maar na enkele staalharde aces van Piacenza was alles te herdoen: 3-0 na anderhalf uur volleyballen was het resultaat.



In de golden set moest alles beslist worden. Een scenario dat Roeselare tot in de puntjes voorbereid had. Het beetje vertrouwen dat de ploeg tankte, werd optimaal gebruikt. En wanneer Seppe Rotty met een knappe ace voor 10-13 zorgde, was het geloof er helemaal.



Roeselare kreeg twee matchballen, maar had er maar eentje nodig. De bezoekers zagen een service van Piacenza met knikkende knieën in het net belanden en wreven hun ogen uit: het historische finaleticket was nu écht binnen.