Karl en José bespreken 7 scenario's voor Milaan-Sanremo: "Dezelfde naam keert altijd terug"

Krijgen we nog eens een massasprint in Milaan-Sanremo? Of glipt er iemand weg op de Poggio? Is er een renner sterk genoeg om solo aan te komen? Of kan de vroege vlucht het eens uitzingen tot op de Via Roma? Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer nemen 7 mogelijke scenario's onder de loep en bespreken wie in welk scenario het meest kans maakt op de zege.

Scenario 1: een massasprint. José: "Vanaf wanneer hebben we een massasprint?" Karl: "Vanaf een man of 50." José: "Dat betwijfel ik. Neen." Karl: "Een kruis over scenario 1. De vuilnisbak in!"

De laatste die Milaan-Sanremo won in de massasprint: Arnaud Démare in 2016.

Scenario 2: een klein groepje sprint voor de zege. José: "Dat kan uiteraard altijd in Milaan-Sanremo. Dat lijkt mij het meest logische scenario." Karl: "Op basis van wat we al gezien hebben in het voorjaar: als er een klein groepje naar de streep gaat, wie gaat erbij zitten en wie maakt dan meeste kans om te winnen?" José: "Als je spreekt over de beste renners die op dat moment zouden samen zijn, dan denk je aan Pogacar, Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe of nog een paar anderen."



"Stuyven heeft daar ooit gewonnen met Kragh Andersen, dat waren toen de beteren. Dat zullen we pas zaterdag weten." "Het is niet de zwaarste wedstrijd, maar na 300 km levert dat wel vaak heel rare sprints op. Van Aert en Alaphilippe hebben het al gedaan, Van der Poel nog niet. Er zijn misschien nog anderen die kunnen winnen ook."



Julian Alaphilippe wint de sprint van een klein groepje in 2019.

Scenario 3: een ultieme jump op de Via Roma en één man soleert naar de overwinning. José: "Dus na de Poggio? Dat kan iedereen zijn die daar op dat moment nog bij is, maar dan wel iemand die niet op zijn sprint vertrouwt." Karl: Dat is dan eigenlijk een combinatie van scenario 2 en 3: een klein groepje waaruit iemand wegspringt." José: "Op die manier heeft Stuyven gewonnen." Karl: "Dan denken we weer aan Pogacar..." José: "Ja, stel dat Van Aert en Van der Poel daar dan nog zitten, dan kan Pogacar wel iemand zijn die dan denkt: "Waarom niet proberen?""



Jasper Stuyven wint Milaan-Sanremo in 2021.

Scenario 4: de winnaar rijdt weg in de afdaling van de Poggio, zoals vorig jaar. José: "In de afdaling van de Poggio wegrijden? Pidcock zou het misschien gekund en gedurfd hebben, maar die is er niet bij." "Wie moeten we dan gaan zoeken? Mohoric opnieuw? Dat zou straf zijn. Opnieuw verrassen lijkt mij bijna onmogelijk." "We moeten ook zeggen: vorig jaar mocht Mohoric wel wegrijden met de steun van Pogacar, die een gaatje liet vallen. Ik zie het toch liever niet dan wel op die manier. Het was héél dicht bij een heel zware valpartij, maar hij won wel."

Vorig jaar stak Matej Mohoric iedereen de loef af in de afdaling.

Scenario 5: iemand valt aan op de Poggio en wordt niet meer teruggepakt. José: "In tegenstelling tot andere jaren kan dit scenario nu misschien wel. Het is moeilijk om Tirreno en Paris-Nice tegen elkaar af te wegen, maar we gaan ervan uit dat Pogacar op dit moment de man in beste doen is." Karl: "Dus als iemand wegrijdt op de Poggio en niet meer teruggepakt wordt, dan zal het volgens jou Pogacar zijn?" José: "Dan denk ik dat het Pogacar zou kunnen zijn, ja." Karl: "Altijd maar weer diezelfde naam die terugkeert..." José: "Je kunt moeilijk iemand van onder een steen gaan halen en zeggen: "Die gaat het nu doen." Er zijn wel atypische renners, zoals Stuyven, en misschien nog anderen die zich de voorbije wedstrijden wat weggestopt hebben. Ik ben benieuwd, dat maakt het altijd zo mooi."

Schudt Tadej Pogacar aan de boom op de Poggio?

Scenario 6: een lange aanval die begint op de Cipressa met de betere renners, waarmee ze de snellere mannen eraf willen. Die aanval houdt stand en uit dat groepje komt de winnaar. José: "Dat is dan dat kleine groepje?" Karl: "Of een iets ruimere groep. Ik stel me voor dat de mannen van UAE daar de koers al beginnen te maken en voor de schifting zorgen en dat daar dan een groep ontstaat van maximaal 20 renners die de finale gaan kruiden en kleuren." José: "Om van daaruit door te rijden tot aan de voet van de Poggio om daar Pogacar te lanceren? Het zou kunnen. Het zou een heel mooi scenario

zijn dat we de laatste jaren nog niet gezien hebben."

Kan UAE al op de Cipressa voor een schifting zorgen?

Scenario 7: de vroege vlucht houdt stand. José: "Hoe langer dat het geleden is dat er een ontsnapping weggebleven is, hoe dichterbij de kans dat het toch eens gebeurt. Maar dat is een stelling op heel zwakke grond." Karl: "Eén Italiaan zat de voorbije 4 edities altijd in de vroege vlucht: Alessandro Tonelli. Kan die Milaan-Sanremo winnen?" José: "Neen." Karl: "Geen massasprint en de vroege vlucht houdt ook geen stand. De andere scenario’s zijn dus allemaal mogelijk?" José: "Ik denk het wel, ja. We kijken toch telkens weer met heel veel verwachtingen uit naar Milaan-Sanremo. We blijven vaak heel lang op onze honger zitten, maar heel vaak zien we dan toch een heel mooie winnaar."

We blijven vaak heel lang op onze honger zitten, maar heel vaak zien we dan toch een heel mooie winnaar. José De Cauwer

Karl: "We hebben de scenario’s overlopen en de mensen zijn niet veel wijzer geworden, maar dat is ook het mooie aan koers. Het is heel onvoorspelbaar geworden. Een heel mooie generatie is de koers aan het maken. Dezelfde namen komen vaak terug, maar dat zijn dan ook de besten."

José: "Ja, ook in deze koersen. En dat zie je toch niet zo vaak dat een Tour-winnaar met ambitie aan de start staat in een koers als Milaan-Sanremo, dat is jaren geleden."

Karl: "Pogacar heeft zelfs Dwars door Vlaanderen, de E3 en de Ronde van Vlaanderen aan zijn programma toegevoegd, allemaal om de koersliefhebber te plezieren. We gaan smullen de komende weken."