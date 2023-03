BEKIJK: 40 bokken grazen het Bos van Wallers proper: "Voor de veiligheid van de renners"

120 meter per dag

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: als de lente zich aankondigt, wordt het Bos van Wallers overwoekerd door gras en onkruid. "Het is nog heel vochtig en er is hier weinig zon, dus daarom is deze strook vatbaar voor wildgroei", zegt François Doulcier van Les Amis de Paris-Roubaix.



Deze vereniging zet zich in om het parcours van de Helleklassieker klaar te maken voor de grote dag.



"We hebben verschillende technieken geprobeerd om het onkruid weg te krijgen, zoals wegbranden. Maar dit is ecologischer."