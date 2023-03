Lotte Kopecky rijdt Nokere Koerse: "Ze gaat er heel goed mee om, ze is klaar om te koersen"

Nokere Koerse stond niet op de planning van Lotte Kopecky, maar de Belgische kopvrouw stond zonet toch aan de start in Deinze.

Dat ze enkele dagen na het overlijden van haar broer meekoerst, wordt door haar ploeg SD Worx gesteund.

"Of het vanochtend moeilijk was in de bus? Neen, eigenlijk niet", zegt ploeggenote Lorena Wiebes.

"Voor iedereen is het een beetje een lastige situatie, maar Lotte gaat er heel goed mee om. Ze is klaar om te koersen en wij steunen haar."

"De ploeg vangt haar heel goed op. Ik heb het al vaak gezegd: we zijn als een familie samen."

"We willen deze koers zo normaal mogelijk benaderen om er niet te veel de nadruk op te leggen. We steunen haar en ik hoop dat we het zo goed doen."