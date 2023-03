Een van de strafste stunts in het voetbal: Haïtiaanse noodploeg wipt topclub uit Champions League

Ja, er was de historische vijfklapper van Erling Haaland. En natuurlijk de clash tussen Real Madrid en Liverpool. Verhalen die internationale media breed coverden, maar ver weg van alle aandacht zorgde een ploeg uit Haïti voor de strafste prestatie van deze week.

In de Amerikaanse variant van de Champions League - voor ploegen uit Noord- en Midden-Amerika plus de Caraïben - schakelde Violette AC namelijk Austin uit in de 1/8e finales.

Een gigastunt, want Austin is een van de sterkste clubs uit de MLS. De kern heeft een totale marktwaarde van 49 miljoen euro, terwijl er op Violette een waarde van amper 150.000 euro kleeft.

En er is meer: door een bloederige burgeroorlog in Haïti had de club al 290 dagen geen wedstrijd meer gespeeld – de competitie ligt er voor onbepaalde tijd stil.

Logisch dus dat ze zich bij Austin weinig zorgen maakten voor de dubbele confrontatie. In de heenmatch - gespeeld in de Dominicaanse Republiek, door de situatie in Haïti - begonnen de Amerikanen met een volledige B-ploeg.



Dat zouden ze zich achteraf flink beklagen. De bezoekers speelden rampzalig en de Haïtianen stegen boven zichzelf uit. Onder meer door een knullige owngoal won Violette met een stevige 3-0.