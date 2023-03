Tour de France pakt volgend jaar uit met spetterend slotstuk: lastige bergrit en tijdrit over Col d'Èze

Het was al bekend dat de Tour volgend jaar voor het eerst sinds 1905 niet in (de regio van) Parijs, maar wel in Nice zou eindigen met een tijdrit.

Tour-organisator ASO gaf vandaag de profielen van de laatse 2 Tour-etappes vrij. En die zijn om van te smullen.

De voorlaatste etappe (4.400 hoogtemeters) is een knipoog naar Parijs-Nice, met onder meer de Col de Turini en een aankomst bergop op de Col de la Couillole. Op die slotklim kraaide Pogacar afgelopen zaterdag nog victorie.



Ook de slottijdrit tussen Monaco en Nice wordt een pittige onderneming met de beklimmingen van La Turbie en de Col d'Èze. Ook bekend uit Parijs-Nice.



Eerder onthulde ASO al het draaiboek voor de eerste drie dagen, volledig op Italiaans grondgebied.

De 1e rit is meteen een taaie brok door de Apennijnen, de 2e etappe is voor de punchers en op dag 3 mogen de sprinters pas hun zegje doen.