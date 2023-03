Wim De Coninck waarschuwt Club Brugge voor Standard: "Het moet er vanaf het begin boenk op zijn"

De strijd om de top 4 nadert zijn ontknoping. Club Brugge heeft zijn lot nog steeds in eigen handen, maar beschikt wel over een heel kleine foutenmarge. Één puntje om precies te zijn. Met de topper tegen rechtstreekse concurrent Standard op het programma is verliezen dus uit den boze. Voetbalanalist Wim De Coninck ziet dat het meteen van moeten is voor interim-coach Rik De Mil. "Hij zal moeten rekenen op de grinta bij de spelers. Ze hadden weinig tot geen voeling met Scott Parker en andersom ook. Het was een totale miscast eigenlijk", legt de gewezen doelman uit.

"Thuis heeft Club Brugge dit seizoen nog niet kunnen overtuigen"

"Ze moeten vanaf het begin de leuze “No Sweat, No Glory" laten zien en Standard meteen overpoweren. Club was daar vroeger heel erg goed in, maar dit seizoen hebben ze dat veel te weinig laten zien", legt De Coninck uit.



"Het moet er straks meteen boenk op zijn om de supporters achter zich te krijgen."



Toch is er ook een sprankeltje hoop voor De Mil en co. Standard kon namelijk al bijna 10 jaar niet meer winnen op Jan Breydel.



"En de Rouches zijn eigenlijk ook heel wisselvallig", vult De Coninck aan. "Ronny Deila wordt dan wel heel erg geprezen, maar Standard staat ook nog altijd 1 punt achter Club."



"Ze wonnen dan wel knap in Union (2-4), maar enkele weken eerder verloren ze dan met 4-1 op Antwerp. Het is altijd wat afwachten hoe zij zich zullen presenteren."



"Standard is een ploeg die graag countert en goed kan counteren. Als ze een beetje in de rol van underdog geduwd worden, kunnen ze heel gevaarlijk zijn", waarschuwt de analist de zwalpende landskampioen.