Sam Maes geeft visitekaartje af met topchrono in 2e run

Sam Maes is vanmiddag op de 14e plaats geëindigd in de WB-manche in Slovenië. De Belgische skiër had zich met de 23e tijd gekwalificeerd voor de tweede run.

Daarin klokte Maes knap de tweede chrono. Enkel de Noor Henrik Kristoffersen wist hem te overtreffen (met 15 honderdsten).

Kristoffersen strandde op de tweede plaats in Kransjka Gora. De winst was voor de Zwitser Marco Odermatt, wereld- en olympisch kampioen op de reuzenslalom.

Hij ging 32 honderdsten harder dan Kristoffersen. De Fransman Alexis Pinturault werd derde op 7 tienden van Odermatt.