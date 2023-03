"Een killer die uit het niets kan scoren": Gift Orban kent strafste start in België sinds eeuwwisseling

Orban kende de beste start in de Belgische eerste klasse sinds Nenad Jestrovic (Moeskroen) in de zomer van 2000. Ook hij trof 7 (!) keer raak in zijn eerste 5 matchen." "Het is een killer", is Castro-Montes vol lof. "En eentje die altijd en uit het niets kan scoren", vult zijn trainer aan.

Maar, ach. Wie kan de Nigeriaan iets verwijten na 4 doelpunten in een wedstrijd? Zeker niet wanneer hij daarmee zijn naam in de geschiedenisboeken zet.

"Dat hij soms geen oog heeft voor een ploegmaat, is kenmerkend voor een speler als Gift Orban ", klinkt het bij Gent na de wedstrijd.

Zelfs onzichtbaar levensgevaarlijk

"Het kan altijd beter, hé", houdt de T1 zijn aanwinst met zijn voeten op de grond. "Hij heeft nog conditioneel werk voor de boeg en hij moet ook leren om te vieren met de ploeg. Alleen kan je niet scoren, dus dat zullen we hem wel inpeperen..."

En toch kan hij elk moment toeslaan, vooral in incognitomodus. "Hij moest zelfs niet in de match te zitten om telkens weer uit het niets te scoren. Dat bespaarde ons een moeilijke wedstrijd."

"Neen, naast Orban kun je natuurlijk niet kijken na 4 goals", lacht Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd. "Al heb ik hem in de eerste helft niet eens gezien."

Dat hij zijn tweede goal met een vrije trap binnenknalde, was voor zijn ploegmaats een verrassing. "Wij wisten niet dat hij zoiets in de benen had", reageert Castro-Montes verbaasd.

"Ik wel", gniffelt Vanhaezebrouck. "Want ik weet alles, hé."

"Er zijn natuurlijk nog andere spelers die denken dat ze specialist zijn, weliswaar nooit scoren, maar wel blijven denken dat zij moeten trappen. Gelukkig hebben ze hem vandaag eens laten sjotten."



En als Gift Orban zo blijft sjotten, is geen enkel record in de Jupiler Pro League nog veilig. "Al doet me dat allemaal weinig", aldus de Nigeriaan.