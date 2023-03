Voor het 3e jaar op een rij valt er niets te doen aan Lorena Wiebes in Drenthe

Vorig jaar eindigde Lotte Kopecky nog 3e in de Ronde van Drenthe - die toen voor de 2e keer op een rij door Lorena Wiebes werd gewonnen. Nu snoeide de beste Belgische renster in haar programma en lag de hoop vanuit Belgische hoek onder meer op Julie De Wilde en Shari Bossuyt.



Maar de snelle De Wilde moest op de VAM-berg, de klassieke scherprechter in de Ronde van Drenthe, lossen, terwijl ze bij het het Canyon/SRAM van Bossuyt de kaart van Maike van der Duin trokken.



Van der Duin sprintte zich uiteindelijk wel naar het podium, maar veel viel er niet te doen aan Lorena Wiebes, die op haar 23e al voor de 3e keer wint in Drenthe.

Superploeg SD Worx heeft nu 3 eendagskoersen in de WorldTour op een rij gewonnen: de Omloop met Kopecky, Strade Bianche met Vollering en nu Drenthe met Wiebes.