Sneeuwval saboteert voor 2de keer dit seizoen match tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles

De partij tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk van vrijdagavond is afgelast door het winterse weer. Met man en macht werd er in de Adelaarshorst gewerkt om de mat sneeuwvrij te krijgen, maar het veld bleek te glad: onbespeelbaar en uitgesteld.

Kan een keer gebeuren, zou je denken, ware het niet dat twee maanden eerder de wedstrijd Waalwijk-Go Ahead net hetzelfde lot beschoren was. Een winterse bui had toen het Mandemakers-stadion in Waalwijk onder een witte laag bedekt: onbespeelbaar en uitgesteld.

"Er viel veel sneeuw, we hebben er alles aan gedaan, maar het kan gewoon niet", reageerde RKC-trainer Joseph Oosting bij ESPN. "Het publiek gaat fluiten en dat snap ik, want die komen hierheen. Maar het veld is gewoon niet bespeelbaar."

"De scheidsrechter wilde gaan spelen, maar we hebben als clubs gezegd dat het niet verantwoord is. Het is dapper dat hij dit nu besluit."