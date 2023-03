Waarom Qatar PSG nog niet opgeeft na nieuw CL-echec: "Anders is het de risee van de regio"

Wat is nu precies het probleem van PSG?

"Er zijn al verschillende trainers gepasseerd en ze botsen allemaal op dezelfde limieten", stelt Sirik Geffray vast. "Er wordt vaak nogal snel gewezen naar de clubcultuur of het gebrek daaraan en dat er te veel duurbetaalde spelers zijn."

"Wat je ook vaak hoort terugkomen, is dat er geen lijn zit in het transferbeleid. Vorige zomer kwam Luis Campos als technisch directeur. Hij heeft dat in het verleden bij andere clubs zoals Monaco of Rijsel wel goed gedaan, maar de mercato van PSG is niet geslaagd."

"De dure spelers die gehaald werden, renderen voorlopig niet. Jongens als Vitinha, Ruiz, Soler of Ekitike hebben de stap nog niet kunnen zetten en bij een club als PSG is er ook vaak niet de tijd of het geduld. Aanwinsten moeten er meteen staan."