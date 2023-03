Franse pers is snoeihard voor PSG: "De bezieling ontbrak, als PSG al een ziel heeft"

Ondanks de exuberante uitgaven van het voorbije decennium blijft PSG voorlopig verstoken van Europese successen: andermaal is de club woensdagavond gesneuveld in de 1/8e finales van de Champions League. "Het begint wat afgezaagd te worden", schiet de Franse pers met scherp. Een overzicht.

"PSG is opnieuw het lachertje van Europa"

L'Equipe-journalist Vincent Duluc haalt in het gekende Franse sportblad het vitriool boven om de prestatie(s) van PSG in de Champions League te omschrijven. "De uitschakeling van PSG, voor de 5e keer in de 1/8e finales onder Qatarees bewind, zonder te scoren en zonder voor de minste emotie gezorgd te hebben, luidt de doodsklokken in van een illusie", klinkt het scherp. "Een beetje extra bezieling ontbrak, als PSG al een ziel heeft. Het is onmogelijk om je in enkele dagen tijd naar Europees topniveau te hijsen wanneer je er al 6 maanden niet in slaagt om een ploeg te vormen, wanneer er geen collectief staat om de individuen te helpen." "Het lachertje van Europa is opnieuw PSG, met zijn "nouveau riche"-maniertjes, maar fundamenteel onbekwaam om te groeien, instabiel op sportief vlak en met een gebrek aan visie. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat PSG lessen zal trekken uit zaken waarvoor het al 10 jaar doof blijft." "Er is ook geen enkele reden waarom sterspelers nog naar Parijs zouden komen, behalve dan voor een beter contract dan elders. En er is ook geen enkele reden waarom we de constante nog zouden ontkennen: eenmaal PSG de 1/8e finales van de Champions League bereikt, is verliezen een cultuur geworden."

Het is onmogelijk om je in enkele dagen tijd naar Europees topniveau te hijsen wanneer je er al 6 maanden niet in slaagt om een ploeg te vormen. L'Equipe-journalist Vincent Duluc

"Een afgezaagd scenario"

Ook Le Monde is niet bepaald mals voor PSG. "Met de uitreiking van de Oscars in het verschiet zat er voor PSG geen knotsgek scenario meer in: nog maar eens sneuvelt de club in de 1/8e finales van de Champions League", klinkt het. "In München kon PSG op geen enkel moment de indruk wekken dat het de 0-1-nederlaag uit de heenmatch zou kunnen rechtzetten." "Zoals zo vaak was het een ex-speler (Choupo-Moting) die PSG afstrafte en na enkele missers was het Gnabry die finaal de nagels in de Parijse doodskist klopte." "PSG werd 2 keer gedomineerd door Bayern en moet opnieuw het kampioenenbal verlaten, nochtans het hoofddoel sinds de komst van de Qatarezen in 2011." "Nadat het ook al uitgeschakeld werd in de beker heeft PSG alleen nog de landstitel om voor te strijden. Dat is het scenario van de laatste jaren. En het begint een beetje afgezaagd te worden."

In München kon PSG op geen enkel moment de indruk wekken dat het de 0-1 uit de heenmatch zou kunnen rechtzetten. Le Monde

"Dit PSG boezemt geen angst in"

Hetzelfde liedje klinkt in Le Parisien, dat ook een ondermaats PSG zag. "Er waren wel wat goeie ideeën, maar te weinig", luidt het in de Parijse krant. "PSG heeft in de Champions League hetzelfde gelaat getoond als in de Ligue 1: het is een goeie ploeg, maar geen grootse ploeg. Het was nooit bij machte om dit Bayern te verontrusten. Dit is geen team dat angst inboezemt, geen onverbiddelijke Europese topploeg die zijn tegenstander kan versmachten." "PSG rekende op Messi en Mbappé, maar hun invloed werd door Bayern-coach Nagelsmann moeiteloos in de kiem gesmoord. Dit PSG beschikte niet over de goeie papieren om Bayern problemen te bezorgen. PSG had alleen maar voetbal, maar dat voetbal is niks bijzonders, zelfs eerder pover."