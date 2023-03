Mbappé hard voor PSG: "Dit is ons maximum", coach wijst op "belastend jaar met 17-jarige invallers"

Het eerste woord in de mixed zone is voor Kylian Mbappé, naar wie samen met Lionel Messi werd gekeken om de boel nog recht te trekken in München na de 0-1 thuis. Maar de 2 WK-finalisten waren onzichtbaar in het 2-0-verlies gisteren. "Dit is ons maximum", treurde Mbappé na een zoveelste vroegtijdige exit in de 1/8e finales van het kampioenenbal. "Zoals ik zei op mijn allereerste persconferentie dit seizoen in de Champions League, zouden we het maximale doen. En dit is ons maximum, dat is de waarheid." Wat miste PSG? "Niet veel. Maar als je naar de staat van de 2 teams kijkt, hebben zij een grote kern die gebouwd is om de Champions League te winnen", klinkt er een sneer door naar de samenstellers van de kern. "Er zit niets anders op dan in de spiegel te kijken en terug te keren naar ons dagelijks werk, de competitie", vervolgde de man die de aanvoerdersband overnam, toen Marquinhos voor de rust uitviel. "We zijn ontgoocheld, maar het is niet anders. We verloren van een grote ploeg, we moeten nu focussen op iets anders en proberen het kampioenschap te winnen." Mbappé kreeg de laatste vraag over zijn toekomst in het Spaans, hij antwoordde in dezelfde taal: "Ik ben rustig, het enige wat me interesseert is het huidige seizoen en het kampioenschap winnen. Daarna zien we wel." De geruchten over een transfer naar Real Madrid, die vorig seizoen nipt afketste, mogen weer oplaaien.

Galtier baalt over blessurelast

"We hadden het tempo in de eerste helft moeten aanhouden. We hadden twee zeer grote kansen. Het paradoxale is dat Bayern kan scoren uit een soortgelijke kans die wij ervoor hadden gemist."

PSG-coach Christophe Galtier stond beteuterd de pers te woord. "Het is het verhaal van een uniek seizoen met een heel druk schema voor mijn spelers. We hebben twee 17-jarigen moeten inbrengen", dekte hij zich in.

"Deze uitschakeling is frustrerend. Het is een teleurstelling, want iedereen van ons had veel hoop gevestigd op deze terugwedstrijd. Mijn toekomst? Het is te vroeg om daarover te spreken. Dat ligt in de handen van mijn sportief directeur en mijn voorzitter. Ik blijf alvast vastberaden verder doen."

"Als je bij de laatste 16 bent, was het natuurlijk heel interessant geweest om je volledige ploeg te hebben. Dat was nu niet het geval. Het is zeldzaam om drie centrale verdedigers te verliezen in drie wedstrijden."

Tijdens de wedstrijd zag Galtier Marquinhos uitvallen. Zijn vervanger, Mukiele, moest op zijn beurt na amper 10 minuten ook de strijd staken. "Het is een seizoen waarin onze lichamen onder grote druk staan", vertelde de coach over de blessurelast.

"Een enorme teleurstelling"

"Details maakten vandaag het verschil", vertelde doelman Gianluigi Donnarumma. "In de eerste helft hadden we kansen die we niet benutten, en toen kregen we een doelpunt tegen bij onze eerste fout. Het is een enorme teleurstelling."



"Ik ben boos en teleurgesteld, maar nu moeten we vooruitkijken want we hebben het kampioenschap nog. We moeten de komende weken voorzichtiger zijn. Nu moeten we onze hoofden optrekken."



"We moeten zeggen dat Bayern sterker was dan wij", klonk het eerlijk bij verdediger Danilo Pereira. "We hadden kansen in de eerste helft, maar we hebben ze er niet in getrapt."



"We hebben daarna fouten gemaakt. Het is moeilijk om er zo uit te gaan, maar dit is de Champions League. Bayern München is een fysieke ploeg, ze winnen veel duels. Als je er dan zelf niet veel wint, wordt het moeilijk."