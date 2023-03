Antwerp Giants en Oostende bikkelen om beker: "Antwerp zal perfecte match moeten spelen"

Net als bij de vrouwen staan ook bij de mannen de nummers 1 en 2 uit de competitie tegenover elkaar in de finale. In de BNXT League beet Antwerp 2 keer in het zand tegen Oostende, maar dat hoeft niks te betekenen, vindt Rik Samaey. "Het is een wedstrijd op neutraal terrein en alles wordt beslist in één match. Daarin is de vorm van de dag altijd zó belangrijk. Basketbal is een eerlijke sport: wie zondagmiddag de beste match speelt, wordt de winnaar", klinkt het. "Oostende is volgens mij de favoriet, maar in een finale weet je nooit. Limburg United heeft vorig jaar ook verrast. Ik verwacht wel dat ze bij Oostende helemaal fit en klaar zullen zijn om de missie tot een goed einde te brengen."

Zorgt de verloren bekerfinale van vorig jaar voor extra honger bij de kustploeg? "Dat denk ik niet", zegt Samaey. "Maar reken maar dat ze er bij Oostende de hele week op gewezen zijn dat je het elke keer opnieuw moet waarmaken. Oostende heeft de laatste jaren al zo vaak in deze situatie gezeten." "Ik denk eigenlijk dat het eerder omgekeerd is: bij de Antwerp Giants zullen ze zich perfect realiseren dat als ze dit seizoen iets willen rapen, dat het dan in de bekerfinale moet gebeuren. Want ik zie niemand in staat om in de play-offs Oostende te kloppen in een best-of-3 of best-of-5-serie." "Wil je Oostende verslaan, dan moet je continu hetzelfde hoge niveau halen, een hele wedstrijd lang. Voor de Giants zal het er dus op aankomen om zondagmiddag de perfecte wedstrijd te spelen. "

"Uitkijken of Djordjevic nog beslissend kan zijn"

Oostende treedt zondagmiddag aan op volle kracht. Ook oude rot Dusan Djordjevic, de man van vele oorlogen, is na lang blessureleed opnieuw fit. Welke rol kan de Servische dirigent nog spelen? "Defensief zal hij zeker niet sterker geworden zijn", meent Rik Samaey. "Daar zullen de Antwerp Giants moeten op inspelen, om hem in verdediging aan het werk te zetten. In aanval zal hij wel weten wat hij moet brengen om een meerwaarde te zijn. Ik kijk er wel naar uit of hij na maanden afwezigheid nog een beslissende factor kan zijn." "Bij de Giants kijk ik ook wel uit naar de individuele prestatie van Jean-Marc Mwema. Defensief is hij altijd paraat, maar als hij ook offensief goed draait, dan kan hij zijn ploeg voor een groot stuk meetrekken. Ik denk dat hij een heel belangrijke rol zal spelen."

"Spencer Butterfield zal voor stabiliteit moeten zorgen bij de Giants. Hij is een speler die ik graag bezig zie: goeie fundamentals, sterk, een jongen die weet wat hij moet doen." Onder de borden krijgen we misschien wel een Servisch duel tussen Ivan Marinkovic (Antwerp) en Nikola Jovanovic (Oostende), allebei nog relatief nieuw bij hun club. "Twee sterke centers, allebei rond de 2,10m, waarvan ik denk dat ze telkens tegenover elkaar zullen staan op het veld. Wie gaat in die strijd de bovenhand halen? Daar kijk ik wel naar uit. En aan Oostendse kant is het ook afwachten hoe spelverdeler Breein Tyree gaat uitpakken."