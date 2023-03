Tom Boonen looft aanpak Van Aert: "Ik heb hier veel beter gevoel bij voor Ronde en Roubaix"

Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe speelden geen rol van betekenis in de Strade Bianche. Wout van Aert - afgeremd door ziekte op stage - koerst tegen zijn natuur in en kiest er zijn dagen uit in de Tirreno.



Een schril contrast met de waanzinnige Tirreno-Adriatico van 2 jaar geleden, toen ze bijna elke etappe met hun spierballen rolden.

"Er kan nog veel", zegt Tom Boonen, die zich geen zorgen maakt over het mindere vormpeil van de grote tenoren.

"Het is maar hoe je je planning opmaakt. Wil je in de Strade al scoren en wil je dat rekken tot Vlaanderen en Roubaix? Of wil je de Tirreno nog gebruiken om de puntjes op de i te zetten? Dat werkt ook. "