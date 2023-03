Gezien in "Patrick Lefevere, Godfather van de Koers": de mail van Tankink en de slechtste papa ter wereld

Patrick Lefevere, de stille spreker

In de meer dan 40 jaar dat Patrick Lefevere ploegleider en daarna manager is in de koers heeft hij een stevige reputatie opgebouwd. Als veelwinnaar, maar ook als spijkerharde baas. "Toch heb ik nog nooit mijn stem verheven", zegt hij. "Ik kan niet tegen mensen die roepen. Als je geen respect kunt afdwingen met een blik of met hoe je bent, dan... nee."

Patrick Lefevere, de allesweter

Uit zowat alle gesprekken met (ex-)werknemers en (ex-)renners komt naar boven dat Patrick Lefevere als geen ander een people manager is. Kennis is daarbij macht.



"Hij weet altijd alles, zelfs nog voor je het zelf weet", klinkt het in de documentaire. "Heeft hij dan overal spionnen lopen? Hoe doet hij dat? Maar als er iets, weet hij dat meteen, ook al zit hij aan het andere einde van de wereld."

Om dat te bewijzen citeert Bram Tankink een oude mail die hij ooit van Lefevere kreeg. De Nederlander was in het tussenseizoen ondanks een aanhoudende zenuwblessure met zijn rugzak door Peru gaan trekken, iets wat hij voor de ploeg had verzwegen.



De mail viel in de bus na Tankinks opgave in de Tour Down Under. "Ik neem het je persoonlijk kwalijk dat je van de voorbije winter niet geprofiteerd hebt om het probleem op te lossen", schreef Lefevere.



"Het is schitterend om als jonge kerel met een rugzak rond te trekken (hij was het dus toch te weten gekomen, red), maar als nuchtere Hollander zal je ook oren hebben naar mijn mening. Je zit in je 3e jaar als prof. De speeltijd is voorbij."



Tankink kon enkel deemoedig toegeven dat Lefevere helemaal gelijk had.