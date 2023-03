Colnago reageert op kritiek van Boonen en co: "Kom onze fietsen uittesten voor Milaan-Sanremo"

"Als Tadej Pogacar morgen op een fiets van Jumbo-Visma, Ineos of Soudal-Quick Step stapt, is de rest kansloos", was Dirk De Wolf vorige week stellig in onze nieuwe wielerpodcast.



"Op die fietsen zou hij nog 2 kilometer per uur rapper trappen dan op zijn huidige Colnago-fiets."

Die kritiek bereikte het iconische Italiaanse wielermerk, dat De Wolf en co uitnodigt naar Italië om de Colnago-racefiets uit te testen in de aanloop naar Milaan-Sanremo.

"Na de testrit zouden we graag spreken over de data waaruit zij afleiden dat de Colnago-fiets 2 km/u langzamer is dan de andere fietsenmerken."

Colnago onderstreept dat de fiets van Pogacar en zijn ploegmakkers de topprioriteit is. "Daarom hebben we miljoenen euro's en heel veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun fietsen", zegt Colnago-CEO Nicola Rosin.

"We hebben dagelijks contact met de ploegen waaraan we fietsen leveren en we hebben nog nooit een klacht ontvangen over de competitiviteit van onze fietsen. Integendeel zelfs, de teams zijn er dolenthousiast over."

Colnago hoopt dat Boonen, De Wolf, Bakelants en Van Gucht even enthousiast zullen reageren na hun testrit.