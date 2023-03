Eddy Snelders scherp voor heel Club Brugge na fiasco: "Dit dieptepunt hebben ze zelf gecreëerd"

Het gevreesde scenario is werkelijkheid geworden. Een Club Brugge op de dool was in Lissabon meer dan één maatje te klein voor Benfica.

De Belgische kampioen verlaat met het hoofd omlaag de Champions League na een 7-1-nederlaag. Wat een contrast met het feest na die historische kwalificatie voor de 1/8e finales.

"Club had dit toneel op een fraaiere manier moeten verlaten", vindt analist Eddy Snelders.

"Het was gewoon een speelbal van Benfica. Door de ontluisterende prestatie van Club leek het voor Benfica op een bepaald moment wel een oefenwedstrijd tegen een derdeklasser. Het hing gewoon met haken en ogen aaneen, een echt dieptepunt. Wat zonde om na die knappe groepsfase met zo'n anticlimax te eindigen."