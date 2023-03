De storm in Gent is nog niet gaan liggen. De club pakte na de bewuste VAR-fase van Buchanan uit met een vlijmscherp statement richting de arbitrage. En ook de supporters schaarden zich vandaag achter de boodschap van hun club. "Hoe is dit zo VAR kunnen komen", viel er voor de wedstrijd tegen Anderlecht te lezen op een centraal spandoek, dat omgeven werd door vijf kleinere pamfletten met elk een discutabel VAR-moment op. Bekijk de beelden hieronder.